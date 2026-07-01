В Крыму за оскорбление военнослужащих депортированы четыре иностранца

Из России депортированы два иностранца, оскорблявших российских военнослужащих В Крыму за оскорбление военнослужащих депортированы четыре иностранца

Москва1 июл Вести.Четверо выходцев из Средней Азии, работавшие на стройке в Крыму, депортированы из России за оскорбление военнослужащих. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.

Во время работы на стройке в Гурзуфе произошел конфликт, в ходе которого четверо легально трудившихся там иностранцев оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих в присутствии других рабочих. Свидетели произошедшего обратились в полицию и рассказали о случившемся. Полицейские задержали правонарушителей.

В отношении каждого из них стражами правопорядка был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, а судом назначен штраф в размере 35 000 рублей уточняется в сообщении

Также этим иностранным гражданам сократили сроки пребывания на территории России, аннулировали разрешительные документы и принудительно депортировали.

На ближайшие 10 лет им запрещен въезд в Россию.