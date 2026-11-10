Россиянина освободили из скам-центра в Мьянме и передали дипмиссии РФ

Дипломаты вернут на родину спасенного в Мьянме россиянина Россиянина освободили из скам-центра в Мьянме и передали дипмиссии РФ

Москва10 ноя Вести.Россиянин, освобожденный из скам-центра в Мьянме, передан сотрудникам российской дипмиссии в Бангкоке для возвращения на Родину. Об этом заявили в посольстве РФ в республике.

Уточняется, что обращение от россиянина поступило в сентябре, после того как в августе он был освобожден мьянманскими властями из мошеннического колл-центра.

По итогам скоординированных усилий российский гражданин сегодня был передан сотрудникам дипмиссии в Бангкоке для возвращения его на Родину через территорию Таиланда отмечается в Telegram-канале посольства

В посольстве призвали россиян критически относиться к предложениям о трудоустройстве в странах Индокитая на заманчивых условиях.

17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянка, которую с июня насильно удерживали в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы, вернулась в Россию.