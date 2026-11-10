Россиянин рассказал, как бежал из скам-центра в Мьянме под обстрелами

Россиянин почти сутки бежал через джунгли из скам-центра в Мьянме под обстрелами Россиянин рассказал, как бежал из скам-центра в Мьянме под обстрелами

Москва10 ноя Вести.Россиянин, оказавшийся в мошенническом кол-центре в Мьянме, рассказал РИА Новости, что после побега почти сутки добирался через джунгли без еды и воды. В итоге вместе с другими беглецами ему удалось достичь города Мьявади на границе с Таиландом.

По его словам, перед побегом около недели в районе шли боевые действия. Группа покинула комплекс ночью и двигалась практически без остановок, опасаясь обстрелов с беспилотников. Во время перехода погибли несколько граждан Китая, которые также пытались выбраться из центра.

Мужчина рассказал, что попал в Мьянму после предложения знакомых из Таиланда осмотреть строительный объект. Его переправили через реку, после чего отобрали паспорт, телефон и ноутбук.

В российском посольстве отметили, что освобождение людей из подобных центров осложняется тем, что многие из них находятся на территориях, контролируемых вооруженными антиправительственными группировками. Это существенно ограничивает возможности местных властей и иностранных дипломатов.

Российские дипломаты призвали граждан проявлять осторожность при рассмотрении предложений о работе в странах Индокитая.

Ранее сообщалось, что россиянин, освобожденный из скам-центра в Мьянме, передан сотрудникам российской дипмиссии в Бангкоке для возвращения на Родину.