Москва19 сен Вести.Полиция Таиланда нашла девятилетнего российского мальчика, который заблудился ночью на острове Пханган, и вернула его матери. Об этом сообщает газета "Тхаи Пост".

Около четырех часов утра плачущего ребенка на дороге заметил турист из Нидерландов, после чего вызвал туристическую полицию. Поскольку мальчик говорил исключительно по-русски, к выяснению обстоятельств привлекли переводчика. Оказалось, что ребенок проснулся ночью, не нашел маму в арендованном доме, испугался и в панике пробежал по улице около пяти километров.

Сотрудники полиции отследили маршрут мальчика по уличным камерам видеонаблюдения, установили контакты его матери и связались с ней. Женщина пришла в участок и пояснила, что уложила сына спать, а сама ненадолго отлучилась в соседний дом проводить подругу. Полицейские доставили семью домой.