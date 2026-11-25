Москва25 нояВести.Полиция Таиланда задержала 52-летнего гражданина России по подозрению в организации подпольного производства наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Россиянина задержали в арендованном доме в районе Хуай-Яй неподалеку от Паттайи. При обыске правоохранители обнаружили оборудование и химические вещества для изготовления синтетических наркотиков.
Кроме того, полицейские изъяли около 14 кг белого порошка. Предварительно, речь может идти о кокаине, однако точный состав вещества предстоит установить в ходе экспертизы.
Правоохранительные органы Таиланда устанавливают возможных сообщников задержанного россиянина.
Ранее иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Пхукет супружескую пару из России, находящуюся в розыске по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму порядка 150 миллионов рублей.