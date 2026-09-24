Москва24 сенВести.В аэропорту Ульяновска был задержан пассажир, летевший из Египта, который незаконно ввез семь килограммов манго, считающегося подкарантинной продукции. Об этом сообщает Россельхознадзор по Чувашской республике и Ульяновской области.
В ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Арабской Республики Египет, было обнаружено 7,0 кг свежего манго. Продукция перевозилась без фитосанитарного сертификата, подтверждающего ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерацииговорится в сообщении
По закону физическим лицам разрешен ввоз для личного пользования без фитосанитарного сертификата не более 5 кг растительной продукции. Манго изъяли и уничтожили.