Москва29 нояВести.В Новосибирске задержан авиапассажир, нарушавший правопорядок на борту самолета, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
Из-за его неадекватного поведения лайнер, летевший из Красноярска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево.
Сообщение о необходимости направить сотрудников полиции на борт поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в этой авиагавани.
Дебоширом оказался 40-летний мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения. На замечания других пассажиров и требования бортпроводников прекратить противоправные действия он не реагировал, отметила Ирина Волк.
Во время полета проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и пытался открыть аварийный выход воздушного суднаговорится в публикации
Сотрудникам полиции пришлось применить для его усмирения физическую силу и специальные средства.
Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнила официальный представитель МВД РФ.