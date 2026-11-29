Задержан дебошир, из-за которого самолет экстренно сел в Новосибирске

Из-за пьяного дебошира самолет Красноярск – Москва экстренно сел в Новосибирске Задержан дебошир, из-за которого самолет экстренно сел в Новосибирске

Москва29 ноя Вести.В Новосибирске задержан авиапассажир, нарушавший правопорядок на борту самолета, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Из-за его неадекватного поведения лайнер, летевший из Красноярска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево.

Сообщение о необходимости направить сотрудников полиции на борт поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в этой авиагавани.

Дебоширом оказался 40-летний мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения. На замечания других пассажиров и требования бортпроводников прекратить противоправные действия он не реагировал, отметила Ирина Волк.

Во время полета проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и пытался открыть аварийный выход воздушного судна говорится в публикации

Сотрудникам полиции пришлось применить для его усмирения физическую силу и специальные средства.

Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнила официальный представитель МВД РФ.