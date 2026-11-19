Пассажирка рейса Калининград – Псков устроила дебош в самолете Пассажирка напала на стюардессу на рейсе Калининград – Псков

Москва19 ноя Вести.В псковском аэропорту задержали пассажирку рейса, прилетевшего из Калининграда, за дебош на борту самолета и нападение на стюардессу, ее привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, 35-летняя женщина вела себя неадекватно и агрессивно во время полета.

Пассажирка из Калининграда во время полета вела себя агрессивно: выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, хватала бортпроводницу за горло и не реагировала на замечания представителя авиакомпании и других пассажиров говорится в сообщении

Женщину задержали и доставили в отдел. На нее составили административный протокол о мелком хулиганстве.