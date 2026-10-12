Звезду "Жестоких игр" задержали после дебоша в самолете TMZ: актрису Сэльму Блэр задержали после дебоша в самолете

Москва12 окт Вести.Американскую актрису Сэльму Блэр, известную по фильмам "Жестокие игры", "Хеллбой" и "Блондинка в законе", задержали после инцидента на борту самолета Delta Airlines, летевшего в Нью-Йорк. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, во время полета актриса устроила беспорядки: она попыталась открыть дверь самолета, ударила одного бортпроводника кулаком и укусила другого. TMZ также пишет, что Блэр билась головой о перегородку в салоне.

Экипажу потребовалась медицинская помощь. Авиационные власти Нью-Йорка подтвердили, что двое бортпроводников получили травмы, один из них был госпитализирован.

После посадки в международном аэропорту имени Джона Кеннеди актрису задержали полицейские и доставили в больницу для медицинского освидетельствования. Расследованием инцидента занялось ФБР, уточняет портал.

Представитель Блэр объяснил произошедшее внезапным ухудшением ее здоровья. По его словам, у актрисы возникло неотложное медицинское состояние, которое и привело к такому поведению. После приземления ей оказали помощь, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Пока неизвестно, будут ли актрисе предъявлены уголовные обвинения.

Это не первый подобный инцидент с участием Блэр. В 2016 году ее уже снимали с авиарейса на носилках после эмоционального срыва на борту.