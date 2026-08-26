Жительнице Челябинска грозит срок за нападение на полицейского в аэропорту

Жительница Челябинска напала на полицейского в аэропорту Жительнице Челябинска грозит срок за нападение на полицейского в аэропорту

Москва26 авг Вести.В Челябинске возбудили уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику полиции в аэропорту. Фигуранткой дела стала 23-летняя местная жительница. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел ночью 25 августа. По данным СК, пьяная девушка в здании аэропорта Челябинска нарушала общественный порядок. На замечание полицейского, который пытался пресечь дебош, она отреагировала агрессивно и умышленно применила к нему насилие.

Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Челябинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) сказано в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, ведется сбор доказательной базы, добавили в СК.