В аэропорту Храброво троих авиадебоширов сняли с рейса Калининград - Петербург Троих авиадебоширов сняли с рейса Калининград – Петербург в аэропорту Храброво

Москва21 сен Вести.В калининградском аэропорту Храброво сотрудники транспортной полиции задержали трех жителей Петербурга за деструктивное поведение. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Установлено, что перед посадкой на борт (рейса Калининград – Санкт-Петербург) трое петербуржцев в возрасте 42, 43 и 46 лет, находясь в телескопическом трапе, нарушали общественный порядок и проявляли явное неуважение к обществу. Представитель авиакомпании принял решение отстранить пассажиров от полета уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Сотрудники полиции доставили буйных пассажиров в дежурную часть, где в отношении нарушителей общественного порядка были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Авиадебоширам грозит до пятнадцати суток ареста.