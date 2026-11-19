Москва19 нояВести.Жительница Хабаровского края стала фигуранткой уголовного дела после нападения на контролера в автобусе на западе Москвы, ей предъявлено обвинение. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.
По данным ведомства, 9 ноября женщина напала на сотрудницу ГКУ "Организатор перевозок", проверявшую оплату проезда, а после похитила персональное устройство контролера для оплаты проезда.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж)сказано в сообщении
С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение.