В Москве задержали девушку, которая требовала деньги у пассажиров метро

В Москве задержали девушку, которая угрожала пассажирам метро и требовала деньги В Москве задержали девушку, которая требовала деньги у пассажиров метро

Москва12 ноя Вести.Полицейские задержали девушку, которая угрожала пассажирам московского метро и требовала деньги, сообщили в пресс-службе столичной полиции в MAX.

Нарушительницу спокойствия вычислили по записям камер видеонаблюдения. Ей оказалась 24-летняя жительницы Москвы, которая ранее привлекалась к административной ответственности.

В сети была обнаружена видеозапись, на которой она пристает к пассажирам, требует деньги и высказывает угрозы сказано в публикации

В отношении женщины составлен протокол по статье о мелком хулиганство. Суд назначил административный арест на семь суток.