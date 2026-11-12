Москва12 нояВести.Полицейские задержали девушку, которая угрожала пассажирам московского метро и требовала деньги, сообщили в пресс-службе столичной полиции в MAX.
Нарушительницу спокойствия вычислили по записям камер видеонаблюдения. Ей оказалась 24-летняя жительницы Москвы, которая ранее привлекалась к административной ответственности.
В сети была обнаружена видеозапись, на которой она пристает к пассажирам, требует деньги и высказывает угрозысказано в публикации
В отношении женщины составлен протокол по статье о мелком хулиганство. Суд назначил административный арест на семь суток.