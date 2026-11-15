Пассажир, угрожавший захватить самолет в Волгограде, живет в Подмосковье Ирина Волк: захватить самолет в Волгограде угрожал житель Подмосковья

Москва15 ноя Вести.Авиадебоширом, который угрожал захватить самолет в международном аэропорту Волгограда "Сталинград" оказался житель Московской области, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, борт готовился к отлету в Москву.

Полицейские незамедлительно прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров - 42-летнего жителя Московской области, имевшего внешние признаки опьянения сказано в публикации в MAX

Кинологи обследовали самолет, но не нашли предметов, представляющих опасность. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении авиадебошира пока составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ближайшие 6 суток хулиган проведет под арестом.