Москва15 нояВести.В аэропорту Волгограда пьяный пассажир самолета Airbus A320 заявил, что захватит воздушное судно. В результате вылет в Москву задержали на два часа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Полицейские оперативно задержали мужчину.
На борту находились 150 человек. Нарушителем оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А.отмечается в сообщении
По данным источника, задержанный раньше был судим за кражу и угрозу убийством.
Специалисты обследовали багаж и самолет, кинолог с собакой не нашел ничего подозрительного.