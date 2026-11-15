В Волгограде пьяный пассажир угрожал захватить самолет В Волгограде задержали вылет рейса из-за угрозы пассажира захватить самолет

Москва15 ноя Вести.В аэропорту Волгограда пьяный пассажир самолета Airbus A320 заявил, что захватит воздушное судно. В результате вылет в Москву задержали на два часа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полицейские оперативно задержали мужчину.

На борту находились 150 человек. Нарушителем оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А. отмечается в сообщении

По данным источника, задержанный раньше был судим за кражу и угрозу убийством.

Специалисты обследовали багаж и самолет, кинолог с собакой не нашел ничего подозрительного.