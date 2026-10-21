Москва21 окт Вести.Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике вместе с коллегами из ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу проведено задержание трех жителей Урванского района. Мужчин в возрасте от 31 года до 39 лет подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщает в MAX МВД по КБР.

Оперативники остановили автомобиль Lada Priora с тремя мужчинами на федеральном контрольно-пропускном пункте "Малка".

При досмотре легковушки подозреваемых полицейские обнаружили в нише багажного отделения и заднем бампере тайники, из которых извлекли более 3,6 тысячи красно-белых капсул, 460 таблеток, а также 18 полимерных флаконов с неизвестным содержимым говорится в сообщении

Экспертиза показала, что изъятые препараты содержат трамадол, прегабалин и тропикамид. Свободный оборот этих веществ в России запрещен. По предварительным данным, задержанные приобрели партию рецептурных медикаментов в Ростовской области и планировали продать их на территории Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело, мужчины заключены под стражу. Расследование будет продолжено.