Супругов-наркокурьеров задержали в Калмыкии с крупной партией наркотиков

В Калмыкии задержали супругов, перевозивших крупную партию наркотиков Супругов-наркокурьеров задержали в Калмыкии с крупной партией наркотиков

Москва19 ноя Вести.Межрегиональных наркокурьеров, приходившихся друг другу мужем и женой, задержали сотрудники полиции в Калмыкии. При себе у супругов оказалась крупная партия наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД Калмыкии.

В ходе досмотра транспортного средства граждан полицейскими были обнаружены и изъяты 5 полимерных пакетов с кристаллическим веществом бежевого цвета, а также 1 пакет, в котором находилось свыше 700 таблеток говорится в сообщении

Экспертиза показала, что в пакетах находилось наркотическое вещество Альфа-PVP массой 4512,5 г, а также таблетки, содержащие полусинтетическое психоактивное вещество амфетаминового ряда массой 294 грамма.

В ходе следствия установлено, что задержанные жители Вологодской области являются межрегиональными курьерами-закладчиками. Они ехали в Ставропольский край.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу.