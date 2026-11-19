В Волгограде курьер обнаружил в посылке коноплю и сообщил в полицию

В Волгограде курьер помог полиции выявить факт незаконного хранения наркотика В Волгограде курьер обнаружил в посылке коноплю и сообщил в полицию

Москва19 ноя Вести.В Волгоградской области курьер помог полицейским выявить факт незаконного хранения наркотических средств. Подробности в MAX сообщает региональный главк МВД.

По предварительной информации, 19-летний сотрудник доставки рассказал полиции, что при получении заказа обнаружил в переданной посылке спрятанный в корпусе фонарика подозрительный сверток.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли находку. Согласно результатам предварительного исследования, в свертке находилось вещество, содержащее производное N-метилэфедрона говорится в сообщении

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила и задержала отправителя посылки - 43-летнего неработающего местного жителя. В его квартире оперативники обнаружили и изъяли коноплю массой более 51 грамма. Возбуждено уголовное дело.