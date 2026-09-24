До 10 лет грозит жителю Еврейской АО за сбор 3 кг конопли

Житель ЕАО собрал 3 кг конопли и стал фигурантом уголовного дела До 10 лет грозит жителю Еврейской АО за сбор 3 кг конопли

Москва24 сен Вести.Ранее судимый 37-летний житель села Амурзет Октябрьского района задержан с 3 кг конопли, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Сотрудники полиции задержали мужчину, когда тот передвигался по селу на велосипеде. В мешке у него обнаружили растительную массу со специфическим запахом.

Задержанный пояснил, что в окрестностях села обнаружил дикорастущую коноплю. Оборвав части запрещенного растения и сложив их в мешок, он направился обратно домой. Согласно результатам экспертизы, изъятое является марихуаной общей массой 3,188 килограмм написали в ведомстве

Возбуждено уголовное дело по статье о перевозке наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.