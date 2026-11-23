После массовой драки с подростками в Дагестане задержали семь человек

Пятерых подростков и двоих взрослых задержали после драки в Дагестане После массовой драки с подростками в Дагестане задержали семь человек

Москва23 ноя Вести.Правоохранители задержали семь человек после массовой драки в Хасавюрте, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Дагестану.

Уточняется, что речь идет о пятерых подростках и двух совершеннолетних гражданах.

20 ноября возле одного из образовательных учреждений Хасавюрта между молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними, произошла массовая драка говорится в публикации

Ранее сообщалось, что по факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.