Москва23 нояВести.Правоохранители задержали семь человек после массовой драки в Хасавюрте, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Дагестану.
Уточняется, что речь идет о пятерых подростках и двух совершеннолетних гражданах.
20 ноября возле одного из образовательных учреждений Хасавюрта между молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними, произошла массовая дракаговорится в публикации
Ранее сообщалось, что по факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.