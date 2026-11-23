Уголовное дело возбудили после массовой драки подростков в Хасавюрте СК возбудил дело после драки подростков в Хасавюрте

Москва23 ноя Вести.Уголовное дело возбудили в Хасавюрте после массовой драки подростков у образовательного учреждения. Об этом пишет управление СК России по Дагестану в MAX.

Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) говорится в сообщении

По данным СК, 20 ноября молодые люди, в том числе несовершеннолетние, стали участниками массовой драки у стен одного из образовательных учреждений. Причиной стал конфликт между двумя местными жителями, который произошел двумя днями ранее – 18 ноября. Он начался в мессенджере, а затем перерос в реальную драку у железнодорожного вокзала.

Активных участников массового побоища 20 ноября задержали. Решается вопрос о мере пресечения, обстоятельства устанавливаются.