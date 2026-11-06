По факту возможного насилия в отношении подростка в ХМАО начата проверка В ХМАО начата проверка по факту причинения телесных повреждений подростку

Москва6 ноя Вести.Прокуратура ХМАО – Югра организовала проверку по факту причинения телесных повреждений подростку в образовательном учреждении Нижневартовска. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.

По предварительным данным, вечером 6 ноября 2026 года сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь. Его жизни ничего не угрожает.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, обеспечению безопасности обучающихся, организации пропускного режима, а также принятию мер по недопущению проноса на территорию образовательного учреждения предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья говорится в мессенджере

Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований. Ход и результаты процессуальной проверки правоохранительных органов контролирует прокуратура.