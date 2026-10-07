Фрагмент школьного потолка обрушился на подростка в Башкирии В Башкирии на восьмиклассника рухнул фрагмент школьного потолка

Москва7 окт Вести.В Башкирии организована доследственная проверка после обрушения в одной из школ Иглинского района фрагмента потолочного покрытия на подростка. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Основанием для проверки послужила публикация в СМИ об инциденте.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одной из школ села Кудеевского Иглинского района на восьмиклассника обрушился фрагмент потолочного покрытия. По предварительным данным, ребенок не пострадал говорится в сообщении

Отмечается, что здание школы находится в неудовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего организована проверка о халатности. В ее рамках будет дана оценка соблюдения требований безопасности при эксплуатации здания школы и действий ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.