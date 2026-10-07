Москва7 октВести.В Башкирии организована доследственная проверка после обрушения в одной из школ Иглинского района фрагмента потолочного покрытия на подростка. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
Основанием для проверки послужила публикация в СМИ об инциденте.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одной из школ села Кудеевского Иглинского района на восьмиклассника обрушился фрагмент потолочного покрытия. По предварительным данным, ребенок не пострадалговорится в сообщении
Отмечается, что здание школы находится в неудовлетворительном состоянии.
По факту произошедшего организована проверка о халатности. В ее рамках будет дана оценка соблюдения требований безопасности при эксплуатации здания школы и действий ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.