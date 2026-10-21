Москва21 октВести.В Дагестане школьник 2012 г.р. пострадал в ходе драки со сверстником, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел 20 октября на территории общеобразовательной школы в селе Герменчик. Предварительно, подросток получил телесные повреждения в результате драки со сверстниками.
Прокуратура Бабаюртовского района … организовала проверкуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ходе надзорных мероприятий будут установлены все детали произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в сфере обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации.