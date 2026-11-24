Массовая драка с участием подростков произошла в Дагестане В Дагестане произошла массовая драка с участием подростков

Москва24 ноя Вести.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Хасавюрте. Об этом сообщили СУ СК России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, конфликт начался 18 ноября в переписке между двумя местными жителями, а на следующий день произошла массовая драка.

По версии следствия, 20 ноября 2026 года вблизи одного из образовательных учреждений города Хасавюрта собрались молодые люди, в том числе несовершеннолетние, между которыми произошла массовая драка, сопровождавшаяся нанесением взаимных ударов отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Зачинщиков драки задержали, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, личности других участников и роль каждого из них.