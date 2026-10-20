В Дзержинске полиция устанавливает детали ссоры между учителем и семиклассником

В Дзержинске разбираются в конфликте семиклассника и учителя В Дзержинске полиция устанавливает детали ссоры между учителем и семиклассником

Москва20 окт Вести.Утром, 20 октября, в одной из школ Дзержинска во время уроков поссорились семиклассник и 24-летний учитель. Для разрешения конфликта даже пришлось вызвать полицию, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Предварительно полицейскими установлено, что во время учебного процесса между учеником 7-го класса и учителем 2002 года рождения произошел конфликт. Версии о причине и ходе инцидента разнятся говорится в сообщении

Приехавшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все детали случившегося. После проверки правоохранители оценят, насколько действия каждого участника конфликта соответствуют закону.