Москва20 октВести.Утром, 20 октября, в одной из школ Дзержинска во время уроков поссорились семиклассник и 24-летний учитель. Для разрешения конфликта даже пришлось вызвать полицию, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Предварительно полицейскими установлено, что во время учебного процесса между учеником 7-го класса и учителем 2002 года рождения произошел конфликт. Версии о причине и ходе инцидента разнятсяговорится в сообщении
Приехавшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все детали случившегося. После проверки правоохранители оценят, насколько действия каждого участника конфликта соответствуют закону.