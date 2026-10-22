В Японии школьник бросил учителя через плечо за замечание Японский школьник силовым приемом отправил учителя в больницу

Москва22 окт Вести.В префектуре Токусима, Япония, ученик средней школы серьезно травмировал преподавателя, применив против него борцовский прием прямо на уроке. Об этом пишет газета Mainichi Shimbun.

Инцидент произошел в школе на юге страны и вызвал обеспокоенность остальных детей и их родителей.

По информации журналистов, учитель сделал замечание подростку примерно 12-13 лет. В ответ тот отреагировал агрессивно и применил прием из дзюдо, бросив преподавателя через спину.

Педагог получил серьезную травму и был доставлен в больницу. Сейчас мужчина восстанавливается дома.

Ранее в Совфеде рассказали, может ли учитель выгонять ученика с урока.