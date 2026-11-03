Верховный суд возложил ответственность за драку учеников на школу Верховный суд встал на сторону родителей пострадавшего в драке школьника

Москва3 ноя Вести.Образовательная организация ответственна за действия учеников. В Верховном суде рассмотрели дело об избиении ученика в одной из тульских школ на перемене.

Как сообщает ВС, в образовательном учреждении ребенок получил телесные повреждения в ходе драки. Мать пострадавшего обратилась с жалобой и потребовала выплатить компенсацию морального вреда за необеспечение безопасных условий.

Три инстанции не нашли оснований для удовлетворения требований, посчитав, что ответственность за нанесенные школьнику физические и нравственные страдания должны нести зачинщик драки и его родители говорится на сайте ведомства

Суды сослались на статью 1073 ГК РФ, в соответствии с которой образовательная организация ответственна за действия лиц, не достигших 14 лет. Участнику драки исполнилось 15 лет.

Рассмотрев жалобу, Верховный Суд РФ отменил принятые решения. Было отмечено, что дети находились без контроля работников учреждения. Никаких мер по предотвращению конфликта принято не было.