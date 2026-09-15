Москва15 сенВести.Москвич, которого лишили родительских прав, устроил драку в здании суда и был оштрафован, пишет MK.RU.
По данным издания, инцидент произошел в помещении Люблинского суда столицы, где рассматривался иск о лишении мужчины родительских прав на несовершеннолетнего сына. Иск был удовлетворен.
После заседания ответчик начал бить рулоном бумаги по голове представителя истцаговорится в публикации
Увидевший это судебный пристав попытался прекратить драку, но дебошир на замечания не реагировал.
В итоге его все-таки удалось успокоить, но после такого поведения на мужчину завели административное дело по статье о неисполнении законных требований судебного пристава, и он был оштрафован на 2000 рублей.
Кроме того, уже после судебного заседания к лишенному родительских прав мужчине подали иск в связи с неуплатой алиментов.