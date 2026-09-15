Лишенного прав на ребенка москвича оштрафовали за драку в суде

Лишенный родительских прав москвич устроил драку в зале суда Лишенного прав на ребенка москвича оштрафовали за драку в суде

Москва15 сен Вести.Москвич, которого лишили родительских прав, устроил драку в здании суда и был оштрафован, пишет MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел в помещении Люблинского суда столицы, где рассматривался иск о лишении мужчины родительских прав на несовершеннолетнего сына. Иск был удовлетворен.

После заседания ответчик начал бить рулоном бумаги по голове представителя истца говорится в публикации

Увидевший это судебный пристав попытался прекратить драку, но дебошир на замечания не реагировал.

В итоге его все-таки удалось успокоить, но после такого поведения на мужчину завели административное дело по статье о неисполнении законных требований судебного пристава, и он был оштрафован на 2000 рублей.

Кроме того, уже после судебного заседания к лишенному родительских прав мужчине подали иск в связи с неуплатой алиментов.