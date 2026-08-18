Москва18 авгВести.Полиция задержала в подмосковном Талдоме мужчину, который устроил драку с продавцом в магазине детских товаров.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, дебошир ударил девушку-кассира из-за разницы в стоимости покупки.
О произошедшем в полицию сообщил работник одного из пунктов выдачи заказов, расположенных в соседнем павильоне торгового центрасказано в публикации Волк в MAX
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.