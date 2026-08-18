В Талдоме мужчина ударил кассира в детском магазине из-за разницы цен на товары В Талдоме задержан мужчина, ударивший кассира детского магазина из-за цены

Москва18 авг Вести.Полиция задержала в подмосковном Талдоме мужчину, который устроил драку с продавцом в магазине детских товаров.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, дебошир ударил девушку-кассира из-за разницы в стоимости покупки.

О произошедшем в полицию сообщил работник одного из пунктов выдачи заказов, расположенных в соседнем павильоне торгового центра сказано в публикации Волк в MAX

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.