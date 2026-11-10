В Свердловской области возбуждено дело после нападения учителя на ученика

В Свердловской области физрук поставил на колени и ударил ученика, СК завел дело В Свердловской области возбуждено дело после нападения учителя на ученика

Москва10 ноя Вести.В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к школьнику, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По информации ряда СМИ, 9 ноября в селе Косулино Белоярского района учитель одной из школ во время урока применил физическую силу в отношении ученика.

В целях установления всех обстоятельств следственным путем по данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело говорится в публикации

Сейчас сотрудники следственных органов проводят комплекс необходимых следственных действий.

Со своей стороны, проверку по информации о применении учителем школы в селе Косулино непедагогического метода воспитания организовала Белоярская межрайонная прокуратура.

По информации надзорного органа, учитель физкультуры, который также является классным руководителем, во время классного часа на четвертом уроке применил недозволенные методы воспитания в отношении учащегося девятого класса.

Как рассказал E1.RU очевидец конфликта, учитель заставил ученика встать на колени, оттаскал его за волосы, а затем ударил. По его словам, между педагогом и подростком существует конфликт, который длится несколько лет.

В администрации школы, где произошел инцидент, комментировать ситуацию не стали, сообщив, что в учреждении идет внутреннее расследование.