Москва10 нояВести.Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как учитель физкультуры избил школьника. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.
Об инциденте стало известно из интернета. Там распространились сообщения, что в понедельник, 9 ноября, преподаватель одной из школ в Белоярском районе применил физическую силу в отношении ученика.
В целях установления всех обстоятельств следственным путем по данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное делоговорится в сообщении
По делу проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначается экспертиза.