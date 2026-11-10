На Урале возбудили дело после избиения школьника учителем физкультуры СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

Москва10 ноя Вести.Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как учитель физкультуры избил школьника. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.

Об инциденте стало известно из интернета. Там распространились сообщения, что в понедельник, 9 ноября, преподаватель одной из школ в Белоярском районе применил физическую силу в отношении ученика.

В целях установления всех обстоятельств следственным путем по данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

По делу проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначается экспертиза.