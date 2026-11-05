На Урале учитель покончил с собой после обвинений в домогательствах к школьнице Baza: на Урале нашли мертвым учителя, обвиненного школьницей в домогательствах

Москва5 ноя Вести.В Свердловской области нашли тело учителя, которого обвинили в домогательствах к школьнице. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина свел счеты с жизнью.

Педагог из уральской школы покончил с собой после обвинений в домогательствах к несовершеннолетней ученице… Второклассница из Серова обвинила 67-летнего учителя в домогательствах. По словам девочки, мужчина пригласил ее на дополнительное занятие по шахматам, во время которого начал приставать к ней пишет источник

Указывается, что тело мужчины обнаружили в лесу недалеко от его места жительства. Перед этим он побывал на допросе в правоохранительных органах.

По словам местных жителей, погибший был на хорошем счету, его знали как опытного педагога и приятного человека.

Официальных комментариев от ведомств по описанной ситуации нет.