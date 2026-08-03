Москва3 авг Вести.Уральского ученого Никиту Зезина, который скончался в больнице после инцидента с несовершеннолетними на опытных полях в Екатеринбурге, убили. Такое мнение выразил в комментарии ИС "Вести" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Депутат рассказал, что говорил с ученым по телефону после конфликта. По Вегнера, у Зезина уже было достаточно плохое эмоциональное состояние.

Знаете, некоторые корреспонденты сейчас пишут, что он умер от болезни сердца. Не умер он от болезни сердца. Я хочу, чтобы об этом все знали. Его убили, убили. Он очень близко, как высокоинтеллигентный человек, принял эту информацию, и у него случился инфаркт. Понимаете, он не мог пережить, что его били перед детьми. Такого унижения он, он говорит, я никогда не испытывал в жизни. Его били перед сотрудниками пояснил депутат

Ранее сообщалось, что 13 июля известный уральский ученый, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из участков ученые заметили группу детей 8-10 лет — они катались на квадроциклах, которые увязли в грязи. Ученные помогли детям выбраться и отвезли к институту, чтобы передать родителям. Но вместо извинений их отцы устроили скандал и избили ученого.

22 июля он скончался в больнице.

Причину смерти уральского ученого Никиты Зезина и ее возможную взаимосвязь с произошедшим на него нападением установит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.