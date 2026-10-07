Москва7 окт Вести.В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который ударил мальчика по голове. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в городе Березовский.

В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе возникшего конфликта с несовершеннолетним пассажиром ударил его рукой. Территориальными следственными органами СК России по Свердловской области по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) сказано в сообщении

По информации портала E1.RU, водитель-мигрант проявил агрессию после того, как школьник попросил дать ему сдачу монетами, а не купюрой. Деньги он собирался отдать своей младшей сестре, с которой он ехал на тренировку. По словам мамы мальчика, водитель обвинил ребенка, что он издевается над ним, и ударил.