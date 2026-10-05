В Балашове водитель маршрутки применил силу к несовершеннолетнему пассажиру

В Саратовской области водитель маршрутки применил физическую силу к подростку В Балашове водитель маршрутки применил силу к несовершеннолетнему пассажиру

Москва5 окт Вести.В Балашове Саратовской области водитель маршрутного автобуса применил физическую силу к несовершеннолетнему пассажиру. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация об инциденте, произошедшем на автобусной остановке на проспекте Космонавтов, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

По данному факту … организовано проведение процессуальной проверки по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, личности участников инцидента, а также сведения о водителе и перевозчике.