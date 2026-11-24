В Твери подростки напали на пассажира автобуса после сделанного замечания

Хулиганившие в тверском автобусе подростки атаковали пассажира из-за замечания В Твери подростки напали на пассажира автобуса после сделанного замечания

Москва24 ноя Вести.Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента в общественном транспорте в Твери, сообщили в УМВД России по Тверской области.

Разбирательство началось после того, как в социальных сетях была размещена информация о происшествии в автобусе на остановке "Тверской проспект".

Согласно информации, размещенной автором поста ... мужчина сделал замечание группе подростков, которые вели себя шумно и вызывающе, нарушая общественный порядок говорится в публикации ведомства в MAX

Просьба вести себя тише возымела обратный эффект – молодые люди атаковали пассажира.

В полиции отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о хулиганстве.