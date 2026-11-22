В Петербурге двое подростков избили водителя троллейбуса Двоих подростков задержали в Петербурге за избиение водителя троллейбуса

Москва22 ноя Вести.В Санкт-Петербурге двое подростков стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после избиения водителя троллейбуса. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел 20 ноября на одной из остановок на проспекте Ветеранов. По данным следствия, несовершеннолетние использовали малозначительный повод для нападения на водителя. Они нанесли ему удары ногами в область туловища, головы и конечностей.

После этого с места совершения преступления они скрылись, однако были установлены и задержаны. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.