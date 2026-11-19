В Петербурге арестовали троих напавших на мужчину с сыном Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в избиении мужчины с сыном

Москва19 ноя Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Дмитрия и Тимура Гуцу, а также Виктора Никульшина, обвиняемых в избиении мужчины и его сына-подростка за сделанное замечание, они пробудут под стражей два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, 14 ноября у дома на Богатырском проспекте 13-летний подросток и его отец сделали замечание троим фигурантам, которые нарушали общественный порядок. После этого молодые люди избили своих оппонентов, нанеся им удары в том числе по голове. Злоумышленников задержали спустя три дня, против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В обосновании ходатайства следствие указывало, что злоумышленники скрылись после совершения преступления, помощь потерпевшим не оказали, в правоохранительные органы о случившемся не сообщили. Никульшин, Тимур и Дмитрий Гуцу совершили преступление дерзкое по своему характеру, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего лица сказано в сообщении

Согласно постановлению суда. они пробудут под стражей как минимум до 16 января.