Москва7 окт Вести.Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий намерен направить запросы генпрокурору и министру внутренних дел РФ после инцидента с водителем автобуса в городе Березовский Свердловской области, ударившим мальчика по голове за безобидную просьбу, и требовать его депортации. Об этом глава партии заявил ИС "Вести".

Требую немедленно возбудить уголовное дело по факту нападения на ребенка. Одновременно — проверить законность его пребывания в России и трудоустройства, наличие необходимых документов для работы и владение русским языком. Если есть основания – немедленно выслать из страны. Сегодня направлю запросы Генпрокурору России и Министру внутренних дел РФ сказал Слуцкий

Он добавил, что ЛДПР будет добиваться депортации мигранта с запретом на въезд при наличии законных оснований.

Ранее в СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении водителя автобуса, который ударил школьника по голове после просьбы сдать сдачу монетами, а не купюрой.