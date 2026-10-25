В ЛДПР предложили обновить общественный транспорт в малых городах ЛДПР предложила запустить госпрограммы обновления транспорта в малых городах

Москва25 окт Вести.Партия ЛДПР выступила с инициативой замены старых автобусов на новые в малых городах. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что наряду с новой техникой необходимо привлекать и специалистов, которые будут на ней работать.

ЛДПР предлагает запустить государственную программу обновления общественного транспорта в малых городах — для замены старых автобусов и развития маршрутов сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости

При этом он подчеркнул, что только обновления транспортных средств недостаточно. Необходимы гранты, программы поддержки для привлечения специалистов в малые города и сельскую местность.

Слуцкий поздравил работников городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, который отмечается 25 октября, и поблагодарил их за профессионализм и ответственность.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах властей региона заключить большой контракт на покупку автобусов у Белоруссии.