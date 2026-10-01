Дрозденко: Ленобласть заключит контракт на покупку автобусов у Белоруссии

Ленобласть собирается закупить белорусские автобусы Дрозденко: Ленобласть заключит контракт на покупку автобусов у Белоруссии

Москва1 окт Вести.Ленинградская область планирует заключить большой контракт на покупку автобусов у Белоруссии. Об этом сообщил ИС "Вести" губернатор региона Александр Дрозденко на полях II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.

Он подчеркнул, что эта площадка дает возможность развивать партнерские отношения и сотрудничество. В прошлом году Россия закупила несколько новых автобусов, которые протестировали в Ленинградской области.

А сегодня собираемся уже заключать большой контракт сообщил о планах Дрозденко

На выставке в Минске регион также обратил внимание на оборудование предприятия "Могилевлифтмаш". Губернатора заинтересовало оборудование для лифтов, для дезинфекции и очистки воздуха.

Это очень востребовано в медицинских учреждениях, родильных домах, специализированных учреждениях подчеркнул чиновник

Также при поддержке Белоруссии в области разрабатывается программа "Чистые леса". Она рассчитана на долгосрочное улучшение экологического состояния леса.