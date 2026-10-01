Москва1 октВести.Ленинградская область планирует заключить большой контракт на покупку автобусов у Белоруссии. Об этом сообщил ИС "Вести" губернатор региона Александр Дрозденко на полях II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.
Он подчеркнул, что эта площадка дает возможность развивать партнерские отношения и сотрудничество. В прошлом году Россия закупила несколько новых автобусов, которые протестировали в Ленинградской области.
А сегодня собираемся уже заключать большой контрактсообщил о планах Дрозденко
На выставке в Минске регион также обратил внимание на оборудование предприятия "Могилевлифтмаш". Губернатора заинтересовало оборудование для лифтов, для дезинфекции и очистки воздуха.
Это очень востребовано в медицинских учреждениях, родильных домах, специализированных учрежденияхподчеркнул чиновник
Также при поддержке Белоруссии в области разрабатывается программа "Чистые леса". Она рассчитана на долгосрочное улучшение экологического состояния леса.