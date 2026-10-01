Дрозденко рассказал о новых соглашениях Ленобласти и регионов Белоруссии Ленобласть подписала соглашение о сотрудничестве с тремя регионами Белоруссии

Москва1 окт Вести.Ленинградская область подписала три новых соглашения о сотрудничестве с регионами Белоруссии. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Свое интервью глава региона дал на полях II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.

Мы вчера провели уже 14-е заседание совместной комиссии по социально-экономическому развитию Беларуси и Калининградской области под руководством первого вице-премьера [Белоруссии] Снопкова Николая Геннадьевича. Мы подписали в рамках этой 14-й комиссии три новых соглашения — это Гомельская, Минская и Брестская области. И мы подписали дорожную карту развития до 2030 года сообщил Дрозденко

Выставку "ИННОПРОМ. Беларусь" посетит премьер-министр России Михаил Мишустин, находящийся в республике с рабочим визитом.