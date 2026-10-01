Сервисный центр для обслуживания белорусской техники построят в Гатчине Сервис-центр для белорусской техники появится в Гатчине

Москва1 окт Вести.В Гатчине построят сервисный центр для обслуживания белорусской техники. Об этом сообщил ИС "Вести" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на полях на полях II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.

По его словам, под центр выделили участок в 2,5 гектара.

Строительство сервисного центра в Гатчине. Мы выделили 2,5 гектара для того, чтобы белорусская сторона построила мультибрендовый центр. Это одна из проблем сегодня во многих регионах по покупке белорусской техники — это ее сервисное обслуживание. И мы тоже очень много покупаем такой техники, поэтому мы решили построить совместный сервисный центр, чтобы техника обслуживалась рассказал Дрозденко

Он обратил внимание, что Ленинградская область — один из немногих регионов, в котором дотируют покупку белорусской техники.

Мы, например, нашим селянам возмещаем от 30 до 40 процентов от стоимости белорусской техники, как и российской… Поэтому мы активно покупаем сегодня российскую и белорусскую технику добавил губернатор

Выставка "ИННОПРОМ" проходит с 30 сентября по 2 октября на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.