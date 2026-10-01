Москва1 октВести.В Гатчине построят сервисный центр для обслуживания белорусской техники. Об этом сообщил ИС "Вести" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на полях на полях II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.
По его словам, под центр выделили участок в 2,5 гектара.
Строительство сервисного центра в Гатчине. Мы выделили 2,5 гектара для того, чтобы белорусская сторона построила мультибрендовый центр. Это одна из проблем сегодня во многих регионах по покупке белорусской техники — это ее сервисное обслуживание. И мы тоже очень много покупаем такой техники, поэтому мы решили построить совместный сервисный центр, чтобы техника обслуживаласьрассказал Дрозденко
Он обратил внимание, что Ленинградская область — один из немногих регионов, в котором дотируют покупку белорусской техники.
Мы, например, нашим селянам возмещаем от 30 до 40 процентов от стоимости белорусской техники, как и российской… Поэтому мы активно покупаем сегодня российскую и белорусскую техникудобавил губернатор
Выставка "ИННОПРОМ" проходит с 30 сентября по 2 октября на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.