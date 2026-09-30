Росатом представил первый российско-белорусский 3D-принтер Росатом на выставке "Иннопром" показал первый российско-белорусский 3D-принтер

Москва30 сен Вести.Росатом на выставке "Иннопром", которая проходит в Минске, представил первый совместный российско-белорусский 3D-принтер. Об этом сообщила пресс-служба офиса российской госкорпорации в республике.

Малогабаритный 3D-принтер RusMelt 150M предназначена для печати металлом. Разработка входит в линейку 3D-принтеров Росатома, которые работают по технологии селективного лазерного сплавления (SLM). Благодаря этой технологии, как следует из сообщения, можно изготавливать как точные детали для узлов и агрегатов, так и неразборные конструкции.

Более половины комплектующих для принтера изготовлены белорусскими и российскими производителями, отмечает пресс-служба. Так, в Белоруссии произведены основные механические узлы, узлы кинематики и несущие конструкции, а в России изготовлены лазерная система, система управления оборудования, а также программное обеспечение.

Малые принтеры, как указано в сообщении, на сегодняшний день востребованы в промышленности, медицинской отрасли, а также в научных центрах и образовательных учреждениях.