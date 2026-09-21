В Росатоме рассказали о важности внешнего рынка для аддитивных технологий из РФ

Внешний рынок стал главным источником выручки для аддитивных технологий из РФ В Росатоме рассказали о важности внешнего рынка для аддитивных технологий из РФ

Москва21 сен Вести.Внешний рынок является основным потребителем продукции российских аддитивных технологий. Об этом ИС "Вести" рассказал директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Росатома Илья Кавелашвили.

Аддитивные технологии (или 3D-печать) — это методы послойного создания физических объектов из полимеров, металлов или композитов по цифровой 3D-модели.

Он добавил, что в прошлом году компания получила 60% выручки с внешнего рынка, а в этом году планирует увеличить этот показатель до 65%.

Внешний рынок, если честно, на сегодняшний день является основным нашим потребителем. В том году мы 60% выручки сделали на внешнем рынке, в этом году планируем 65%. У нас основными потребителями на сегодняшний день являются страны, куда мы поставили оборудование. Это Египет, это Вьетнам, это Белоруссия, готовится Узбекистан заявил Кавелашвили

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев высоко оценил работу своих подчиненных. Он заявил, что даже во время его отсутствия они работают как часы.