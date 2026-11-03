Одного из зачинщиков массовой драки подростков в Челябинске отправили в СИЗО

В Челябинске арестовали одного из зачинщиков массовой драки подростков Одного из зачинщиков массовой драки подростков в Челябинске отправили в СИЗО

Москва3 ноя Вести.Суд в Челябинске заключил под стражу 18-летнего юношу, которого считают причастным к массовой драке с участием подростков. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, потасовка произошла в Тракторозаводском районе города. В полицию доставили 10 участников, семеро из которых оказались несовершеннолетними. Следователи задержали двоих молодых людей, у одного из них в машине были найдены сигнальные пистолеты и нож.

По ходатайству следователя СК в отношении 18-летнего фигуранта, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2027 года сказано в сообщении

В ближайшее время суд изберет меру пресечения второму фигуранту.