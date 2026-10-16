В Иванове задержан экс-глава учреждения капстроительства по делу о мошенничестве

Бывшего главу учреждения капстроительства в Иванове задержали за мошенничество В Иванове задержан экс-глава учреждения капстроительства по делу о мошенничестве

Москва16 окт Вести.В Иваново задержали бывшего руководителя бюджетного учреждения, отвечавшего за капитальное строительство. Его подозревают в мошенничестве при ремонте областных медицинских учреждений - ущерб превысил 15 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области на платформе MAX.

По данным ведомства, мужчина уже задержан. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Следствие рассматривает вариант с заключением под стражу.

Как полагает следствие, с 2021 по 2023 год бывший директор вместе с пока не установленными лицами вносил в документы ложные сведения об объемах выполненных работ по капитальному ремонту областных учреждений здравоохранения. На основании этих данных подписывались акты приемки.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве при координирующей роли прокуратуры региона.

При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора бюджетного государственного учреждения в сфере капитального строительства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в публикации

Надзорное ведомство держит расследование на контроле.