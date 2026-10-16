Москва16 октВести.В Иваново задержали бывшего руководителя бюджетного учреждения, отвечавшего за капитальное строительство. Его подозревают в мошенничестве при ремонте областных медицинских учреждений - ущерб превысил 15 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области на платформе MAX.
По данным ведомства, мужчина уже задержан. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Следствие рассматривает вариант с заключением под стражу.
Как полагает следствие, с 2021 по 2023 год бывший директор вместе с пока не установленными лицами вносил в документы ложные сведения об объемах выполненных работ по капитальному ремонту областных учреждений здравоохранения. На основании этих данных подписывались акты приемки.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве при координирующей роли прокуратуры региона.
При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора бюджетного государственного учреждения в сфере капитального строительства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)говорится в публикации
Надзорное ведомство держит расследование на контроле.