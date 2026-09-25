Москва25 сенВести.Ленинский районный суд Владивостока принял решение об аресте 33-летнего руководителя коммерческой организации, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при проведении ремонта в школе. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
По данным следствия, фигурант, являющийся генеральным директором организации, заключившей контракт с администрацией города Владивостока на капитальный ремонт крыши, фасада, пищеблока и спортивного зала муниципального образовательного учреждения, некачественно и не в полном объеме выполнил ремонтные работы, похитив из бюджета г. Владивостока свыше 14 млн. рублейуточняется в канале надзорного ведомства в MAX
Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Фигурант пробудет под стражей минимум 1 месяц и 10 суток.