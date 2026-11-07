Москва7 нояВести.В Ивановской области местный житель купил поддельный диплом Сеченовского университета, но был задержан. Документ понадобился ему, чтобы устроиться работать врачом в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По данным 112, 48-летний житель Ивановской области собирался уехать в ФРГ и работать в одном из медицинских учреждений. Для этого он заказал фальшивый диплом по специальности "Лечебное дело" якобы выданный в 2009 годусообщил источник
В январе мужчина получил документ через СДЭК. Но правоохранители распознали подделку, и "медика" задержали. Возбуждено уголовное дело.