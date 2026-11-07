Ивановский житель купил фальшивый диплом врача, чтобы уехать работать в Германию Жителя Ивановской области задержали за покупку фальшивого диплома врача

Москва7 ноя Вести.В Ивановской области местный житель купил поддельный диплом Сеченовского университета, но был задержан. Документ понадобился ему, чтобы устроиться работать врачом в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным 112, 48-летний житель Ивановской области собирался уехать в ФРГ и работать в одном из медицинских учреждений. Для этого он заказал фальшивый диплом по специальности "Лечебное дело" якобы выданный в 2009 году сообщил источник

В январе мужчина получил документ через СДЭК. Но правоохранители распознали подделку, и "медика" задержали. Возбуждено уголовное дело.